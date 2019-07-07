В Черном море спасли 17 человек

СЕГОДНЯ 13:09 2019-07-07T14:41:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На Крымском полуострове в беду попали 17 отдыхающих, из которых 4 несовершеннолетние.

Туристы плавали на каяках в Черном море, возле мыса Монастырской горы, в районе Аю-Даг. Но в какой-то момент поднялся сильный ветер, море заштормило и отдыхающие не могли самостоятельно пристать к берегу.

Нужно было срочно спасать туристов, чтобы избежать трагедии.

- В ходе проведения операции спасено 17 человек, из которых 4 ребенка. Медицинская помощь никому из них не потребовалась, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Людей с каяков помог доставить на берег внештатный сотрудник ГИМС на катере.

- Из 17 спасенных трое проживают в Симферополе, - рассказали "КП-Крым" в пресс-службе ГУ МЧС России по РК и отметили, что отдыхающие пренебрегли штормовым предупреждением. После того, как туристы пришли в себя, с ними проведели беседу о правилах поведения на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU