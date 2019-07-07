Житель Симферополя избил соседа совком для мусора

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-07T14:10:03+03:00

Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции города Симферополя принес заявление 81-летний горожанин, которого избили во дворе собственного дома.

- Злоумышленником оказался 66-летний житель этого же дома, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Оказалось, что подозреваемый поругался с соседом, но в какой-то момент от слов перешел к действию. И в пылу ссоры ударил своего оппонента по голове металлическим совком для уборки улицы.

Судмедэксперты оценили травму, нанесенную совком, как легкий вред здоровью.

На эмоционального пенсионера завели уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

По п.«в» ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации жителю Симферополя грозит лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU