В Севастополе задержали наркодилера с солью

СЕГОДНЯ 21:43 2019-07-07T21:44:19+03:00

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы

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В Севастополе сотрудники наркоконтроля выяснили, что 27-летний горожанин продает наркотические вещества.

У молодого мужчины было изъято наркотическое средство мефедрон или «соль».

- Особенностью мефедрона является быстрое формирование зависимости, которая характеризуется ухудшением самочувствия, хронической депрессией, истощением организма, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу. Севастополю.

На жителя Севастополя завели уголовное дело за «незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств..».

По ч.3 ст. 228.1 УК РФ продавца соли могут лишить свободы на солидный срок от восьми до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU