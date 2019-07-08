2019-07-08T07:14:13+03:00
Общество

Погода в Крыму на 8 июля: осадки и тепло до +30

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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На полуострове в разгаре лето.На полуострове в разгаре лето.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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8 июля, в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный до 15 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 28…30º.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью днем 28…30°.

Вода в Черном море: в Феодосии 21°, Алуште 19°, Ялте 23°, в р-не горы Карадаг 22°, Севастополе 23…25°, Евпатории 24° и Черноморском 24°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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