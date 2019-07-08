Погода в Крыму на 8 июля: осадки и тепло до +30
8 июля, в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный до 15 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 28…30º.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
На Южном берегу Крыма днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью днем 28…30°.
Вода в Черном море: в Феодосии 21°, Алуште 19°, Ялте 23°, в р-не горы Карадаг 22°, Севастополе 23…25°, Евпатории 24° и Черноморском 24°.
ИСТОЧНИК KP.RU