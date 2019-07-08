Часть Симферополя 8 июля останется без света

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-08T09:13:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Некоторые улицы Симферополя в понедельник, 8 июля, останутся без света. Это связано с проведением капитального ремонта на сетях.

Как рассказали в пресс-службе предприятия «Крымэнерго», ограничения продлятся с 9.00 до 17.00.

Света не будет на улицах:

- Гагарина, 18, 20;

- Лескова, 35, 37;

- Пирогова, 16-46(чет), 19-67 (нечет);

- Рылеева, 8-12(чет), 15-21(нечет)

ВАЖНО

Во время проведения ремонтных работ отсоединяйте электроприборы от сетей, чтобы избежать их повреждения.

Также во время проведения ремонта возможны отклонения от графика.

Справки по телефону: (3652) 27-20-55.

Кстати, в крымской столице за 100 миллионов рублей появится освещение на 115 улицах. Перечень улиц, которые уже сделаны в рамках программы, а также на которых сделают освещение до конца года, разместят на сайте администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU