2019-07-08T11:25:13+03:00
Общество

Над берегами Крыма кружил британский самолет-разведчик

Также он обошел зону в районе Севастополя
Александра КОРШУНОВА
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После этого он отправился на аэродром базированияПосле этого он отправился на аэродром базированияФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Рано утром в понедельник, 8 июля, самолет ВВС Великобритании провел разведку у берегов Крыма. Об этом сообщает ресурс PlaneRadar.

- 06.15 мск. Самолет радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании, бортовой номер #ZJ692 , #Bombardier Global Express #Sentinel R.1, совершает разведывательный полет вдоль черноморского побережья России, - указано в сообщении.

Чуть позже он обошел зону в районе Севастополя.

Полет вдоль побережья Черного моря разведывательный аппарат закончил в 7.50. И отправился на аэродром базирования.

Напомним, в конце июня разведывательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии. А вечером он приступил к разведывательному полету, вдоль Российского побережья Черного моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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