2019-07-08T10:36:16+03:00
Общество

Жителя Уфы эвакуировали с крымских гор с помощью альпинистского снаряжения

При восхождении мужчина оказался на скальном участке
Александра КОРШУНОВА
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Спасательная операция заняла меньше одного часа. Фото: пресс-служба МЧС РКСпасательная операция заняла меньше одного часа. Фото: пресс-служба МЧС РК
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Крымские спасатели оказали помощь туристу из Уфы, который оказался на скальном выступе высотой 30 метров и не смогу оттуда самостоятельно спуститься.

Оказалось, что на берегу моря в районе Алупки он решил подняться на возвышенность.

Там он оказался на скальном выступе и не смог самостоятельно продолжить движение.

На место немедленно выехали спасатели.

- С помощью специализированного альпинистского снаряжения сотрудники «КРЫМ-СПАС» эвакуировали туриста к подножию горы. Мужчина не пострадал и в медицинской помощи не нуждался, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Всего спасательная операция заняла меньше одного часа.

Кстати, всего с начала 2019 года крымские спасатели больше 80 раз привлекались для оказания помощи туристам. Им удалось спасти более 150 жизней.

В МЧС просят жителей соблюдать необходимые меры осторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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