Жителя Уфы эвакуировали с крымских гор с помощью альпинистского снаряжения
Крымские спасатели оказали помощь туристу из Уфы, который оказался на скальном выступе высотой 30 метров и не смогу оттуда самостоятельно спуститься.
Оказалось, что на берегу моря в районе Алупки он решил подняться на возвышенность.
Там он оказался на скальном выступе и не смог самостоятельно продолжить движение.
На место немедленно выехали спасатели.
- С помощью специализированного альпинистского снаряжения сотрудники «КРЫМ-СПАС» эвакуировали туриста к подножию горы. Мужчина не пострадал и в медицинской помощи не нуждался, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
Всего спасательная операция заняла меньше одного часа.
Кстати, всего с начала 2019 года крымские спасатели больше 80 раз привлекались для оказания помощи туристам. Им удалось спасти более 150 жизней.
В МЧС просят жителей соблюдать необходимые меры осторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU