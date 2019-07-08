2019-07-08T16:01:16+03:00
Общество

Глава Крыма зарегистрировался в соцсети «Одноклассники»

Он уверен, что это поможет больше общаться с крымчанами
Александра КОРШУНОВА
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Он уже поздравил жителей с Днем любви, семьи и верности. Фото: официальная страница в "Одноклассниках" Сергей АксеноваОн уже поздравил жителей с Днем любви, семьи и верности. Фото: официальная страница в "Одноклассниках" Сергей Аксенова
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Глава Крыма Сергей Аксенов стал пользователем социальной сети «Одноклассники». Первый пост, который там размещен, стал поздравлением с Днем семьи, любви и верности.

Он уверен, что появление страницы позволит расширить возможность для прямого общения с жителями.

Аксенов отметил, что такое общение дает больше полезной информации, чем доклады должностных лиц.

- Правила такие же, как и при общении в любых других социальных сетях: четко и лаконично формулировать свои вопросы и предложения, соблюдать нормы приличия, - дополнил Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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