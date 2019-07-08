Глава Крыма зарегистрировался в соцсети «Одноклассники»
Он уверен, что это поможет больше общаться с крымчанами
Он уже поздравил жителей с Днем любви, семьи и верности. Фото: официальная страница в "Одноклассниках" Сергей Аксенова
Изменить размер текста:
Глава Крыма Сергей Аксенов стал пользователем социальной сети «Одноклассники». Первый пост, который там размещен, стал поздравлением с Днем семьи, любви и верности.
Он уверен, что появление страницы позволит расширить возможность для прямого общения с жителями.
Аксенов отметил, что такое общение дает больше полезной информации, чем доклады должностных лиц.
- Правила такие же, как и при общении в любых других социальных сетях: четко и лаконично формулировать свои вопросы и предложения, соблюдать нормы приличия, - дополнил Аксенов.
ИСТОЧНИК KP.RU