Федор Конюхов покинул Крым и возвращается в Москву

8 Июль 23:23 2019-07-08T23:23:14+03:00

На данный момент путешественник уже вернулся в Краснодарский край

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Знаменитый путешественник Федор Конюхов покинул Евпаторию, куда прилетал на необычном самолете, работающем на солнечных батареях, и отправился назад в Москву.

- Самолет уже в Краснодарском крае. Завтра возвращается в Москву - рассказал КП-Крым сын путешественника Оскар Конюхов.

Напомним, что Федор Конюхов посетил Крым в рамках испытания самолета а солнечной энергии, названного "Летающая лаборатория". Он совершил перелет по маршруту Москва - Евпатория с остановкой в Краснодарском крае. В Крыму самолет приземлился на аэродроме "Табаско" близ Евпатории, где путешественника ждала его супруга.

Этот полет - один из этапов подготовки к беспосадочному кругосветному путешествию, которое запланировано на 2021 год. Нынешний самолет - опытная модель, на которой испытают технические новинки для будущего самолета - рекордсмена. Ему потребуется пролететь 35 тысяч километров без посадки, используя только солнечную энергию.

ИСТОЧНИК KP.RU