2019-07-08T16:55:27+03:00
Общество

В Крыму продолжается строительство Центра полиэтнической культуры: Объект готов на 50%

Он находится на улице Объездной
Александра КОРШУНОВА
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Уже в 2020 году туда можно будет заселить студентов. Фото: "Крымская газета"/Лилия ВетховаУже в 2020 году туда можно будет заселить студентов. Фото: "Крымская газета"/Лилия Ветхова
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В Симферополе на улице Объездной продолжается строительство Центра полиэтнической культуры. Сейчас готовность объекта составляет 50 процентов.

Первая очередь строительства включает себя четырнадцатиэтажное общежитие для студентов. Там будут находиться 2, 3, 4 и 6-метные комнаты с отдельным санузлом.

Всего для ребят организуют 725 мест, а на крыше построят зимний сад.

- Работы по устройству монолитного каркаса завершены, однако вся территория сейчас завалена опалубкой, - рассказал министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

Кроме того, на стадии завершения находятся работы по обустройству фасада, прокладке внутренних и наружных сетей.

Как пишет «Крымская газета», уже в 2020 году туда можно будет заселить студентов.

А в ходе второй и третьей очереди будет построена библиотека, спортивные корпуса, набережная и парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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