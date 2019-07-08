Ущерб в 2 миллиона рублей: В Алуште подожгли гараж и часть дома

СЕГОДНЯ 18:14 2019-07-08T18:15:57+03:00

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В Алуште у 46-летнего местного жителя сгорели гараж и часть жилого дома с вещами. Он считает, что это произошло из-за поджога. А кто к нему причастен - не знает.

Ущерб, по его оценкам, составил два миллиона рублей.

Подозреваемых в этом преступлении удалось задержать.

Ими оказались два молодых парня - 20 и 21 год.

Один из них работает водителем в местной столовой, до этого не привлекался и судим не был.

- Молодой человек написал явку с повинной, - рассказали «КП-Крым» источник.

Второй подозреваемый тоже признался в содеянном. Он безработный, до этого не привлекался и не был судим.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Молодым людям могут грозить принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU