Ущерб в 2 миллиона рублей: В Алуште подожгли гараж и часть дома
В Алуште у 46-летнего местного жителя сгорели гараж и часть жилого дома с вещами. Он считает, что это произошло из-за поджога. А кто к нему причастен - не знает.
Ущерб, по его оценкам, составил два миллиона рублей.
Подозреваемых в этом преступлении удалось задержать.
Ими оказались два молодых парня - 20 и 21 год.
Один из них работает водителем в местной столовой, до этого не привлекался и судим не был.
- Молодой человек написал явку с повинной, - рассказали «КП-Крым» источник.
Второй подозреваемый тоже признался в содеянном. Он безработный, до этого не привлекался и не был судим.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Молодым людям могут грозить принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
ИСТОЧНИК KP.RU