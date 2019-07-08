2019-07-08T20:45:42+03:00
Происшествия

Выпил 10 куриных яиц и взял 4 кило свинины: Житель Симферополя обворовал мясной магазин

Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Галина КОВАЛЕНКО
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Подозреваемого взяли с поличным. Фото: архив "КП"Подозреваемого взяли с поличным. Фото: архив "КП"
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Ночью в дежурную часть полиции города Симферополя позвонили и сообщили, что сработала сигнализация в мясном магазине. Охрана увидела, что в двери разбито стекло и в помещение кто-то проник.

Крымские полицейские выехали на место происшествия.

- Была установлена личность злоумышленника, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 32-летний горожанин.

Оказалось, что он залез в магазин, выпил десяток куриных яиц и сложил в сумку 4 килограмма свиной вырезки.

Его задержали с поличным. Сумма ущерба, которую понесло торговое заведение – порядка 7 тысяч рублей, если считать продукты и развороченную дверь.

.На него завели уголовное дело. За кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение, ему грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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