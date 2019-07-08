Выпил 10 куриных яиц и взял 4 кило свинины: Житель Симферополя обворовал мясной магазин
Ночью в дежурную часть полиции города Симферополя позвонили и сообщили, что сработала сигнализация в мясном магазине. Охрана увидела, что в двери разбито стекло и в помещение кто-то проник.
Крымские полицейские выехали на место происшествия.
- Была установлена личность злоумышленника, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 32-летний горожанин.
Оказалось, что он залез в магазин, выпил десяток куриных яиц и сложил в сумку 4 килограмма свиной вырезки.
Его задержали с поличным. Сумма ущерба, которую понесло торговое заведение – порядка 7 тысяч рублей, если считать продукты и развороченную дверь.
.На него завели уголовное дело. За кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение, ему грозит лишение свободы до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU