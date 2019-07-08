В Севастополе за второго ребенка начнут платить по 100 тысяч рублей

8 Июль 23:50 2019-07-08T23:50:07+03:00

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В Севастополе введут региональный материнский капитал для семей, у которых родился второй ребенок. Такой законопроект одобрили на заседании городского правительства.

Единоразовая выплата появится с 2020 года и составит 100 тысяч рублей. В 2021 году сумму проиндексируют.

Эта меря поддержки будет действовать наряду с федеральным законом, согласно которому выплату получают после рождения третьего и последующих детей.

Для выплаты регионального "маткапитала" в севастопольском горбюджете заложили на 2020 год 94,5 млн рублей.

- Учитывая количество родившихся в этом году детей - 1722 человека и величину прожиточного минимума на момент подачи заявления чуть меньше 11 тысяч, денег этих нам хватит, – цитирует ForPost слова директора департамента труда и социальной защиты Станислава Борисенко.

По его словам, решение о дополнительных региональных выплатах приняли в связи с тем, что в городе-герое неуклонно падает рождаемость.

Теперь законопроект должны одобрить в Заксобрании.

ИСТОЧНИК KP.RU