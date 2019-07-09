Юной жительнице Симферопольского района грозит пожизненное заключение за сбыт «соли»

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-09T09:31:17+03:00

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В Симферопольском районе в доме и в автомобиле у 22-летней девушки нашли 0,5 килограмма синтетического наркотика «соль». Ей может грозить лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение.

А до этого оперативникам поступила информация о сбыте наркотиков. И при попытке их продажи ее задержали с поличным в поселке Молодежное.

Помимо этого, у нее нашли полимерный пакетик с непонятным порошком. Дома у подозреваемой обнаружили такой же сверток и электронные весы.

А в ее автомобиле оказался еще и бумажный пакет с аналогичным веществом.

- Согласно заключению эксперта, у задержанной было изъято порядка 0,5 кг синтетического наркотического средства, производного «N-метилоэфедрон», так называемой «соли», - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Девушку задержали.

В преступлении она призналась и рассказала, что наркотики нужны были для дальнейшего сбыта.

Таким образом благодаря работе полицейским до «покупателей» не дошло 4,5 тысячи доз опасного вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU