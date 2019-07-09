В Крыму убрали первый в 2019 году миллион тонн зерна
Первый миллион зерна убрали в этом году крымские аграрии. В честь этого профильный министр Андрей Рюмшин на заседании Совмина вручил главе республике Сергею Аксенову каравай и сноп.
Кстати, ранее в Минсельхозе рассказали, что лидером по фактическому намолоту зерновых и бобовых стал Красногвардейский район.
- Регион показывает и самую высокую в республике урожайность - 38,4 центнера с гектара. Всего в районе убрано 46% от всей уборочной площади, - дополнил Рюмшин.
Второе место занял Джанкойский район - 92 тысячи тонн, третье - Нижнегорский район - 76 тысяч тонн.
Министр отметил, что такие цифры - это прежде всего, заслуга профессионалов и ответственное отношение.
Всего крымским аграриям нужно убрать 574 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур.
ИСТОЧНИК KP.RU