2019-07-09T13:17:51+03:00
Звезды

В крымской столице восстановят кинотеатр "Симферополь"

Планы по его возрождению предоставят до 1 августа
Александра КОРШУНОВА
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Это будет первый в республике государственный кинотеатрЭто будет первый в республике государственный кинотеатрФото: "КП" Архив
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После долгого перерыва в Симферополе заработает легендарный одноименный кинотеатр. Он находится на площади Советской и уже давно не используется по назначению.

Но глава Республики Крым Сергей Аксенов подчеркнул, что здание продавать или передавать инвесторам не будут. А за собственные средства восстановят, поставят необходимую аппаратуру, и он будет принимать гостей и жителей города.

- Территория рядом с кинотеатром застраиваться не будет, никаких парковок. Его нужно привести в чувство, - подчеркнул Аксенов.

В свою очередь министр культуры РК Арина Новосельская добавила, что это будет первый в Крыму государственный кинотеатр.

Планы по его возрождению предоставят до 1 августа текущего года.

СПРАВКА "КП"

Кинотеатр "Симферополь" построен в 1956 году по проекту советского архитектора Виктора Калмыкова. А после его доработал симферополец Борис Исаев. В кинотеатре два зала -"Розовый" и "Голубой" - по 400 мест каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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