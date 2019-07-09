В крымской столице восстановят кинотеатр "Симферополь"
После долгого перерыва в Симферополе заработает легендарный одноименный кинотеатр. Он находится на площади Советской и уже давно не используется по назначению.
Но глава Республики Крым Сергей Аксенов подчеркнул, что здание продавать или передавать инвесторам не будут. А за собственные средства восстановят, поставят необходимую аппаратуру, и он будет принимать гостей и жителей города.
- Территория рядом с кинотеатром застраиваться не будет, никаких парковок. Его нужно привести в чувство, - подчеркнул Аксенов.
В свою очередь министр культуры РК Арина Новосельская добавила, что это будет первый в Крыму государственный кинотеатр.
Планы по его возрождению предоставят до 1 августа текущего года.
СПРАВКА "КП"
Кинотеатр "Симферополь" построен в 1956 году по проекту советского архитектора Виктора Калмыкова. А после его доработал симферополец Борис Исаев. В кинотеатре два зала -"Розовый" и "Голубой" - по 400 мест каждый.
ИСТОЧНИК KP.RU