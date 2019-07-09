2019-07-09T13:36:03+03:00
Спорт

Известный спортсмен Константин Цзю поделился секретом успеха с юными крымчанами

Он провел мастер-класс в Черноморском районе
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Константин Цзю провел мастер-класс в Черноморском районе. Фото: пресс-служба администрации Черноморского районаКонстантин Цзю провел мастер-класс в Черноморском районе. Фото: пресс-служба администрации Черноморского района
Изменить размер текста:

В Черноморском районе Крыма легендарный спортсмен Константин Цзю провел мастер-класс. В ходе него он также рассказал маленьким крымчанам о том, как стать чемпионом.

Цзю поделился, что, когда только начинал свой спортивный путь, то не думал, что сможет добиться каких-то серьезных результатов.

- В 11 лет моей мечтой было поучаствовать в Олимпийских играх. Теперь я хочу, чтобы подобное желание и мечта появились у вас, - дополнил Цзю, пишет Крымское информационное агентство.

За приезд поблагодарила спортсмена глава администрации Черноморского района Людмила Глушко. Она отметила, что такую возможность упускать нельзя.

- Думаю, в мастер-классе Кости Цзю должен поучаствовать каждый боксер. Самое сложное для меня,что было - это тренировка на пресс. Этот день запомню на всю жизнь, ведь увидеть такого человека для меня было счастьем, - поделился с журналистами молодой спортсмен Максим, который живет в Раздольном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Легковушка и грузовик столкнулись на «Тавриде»: Погибла женщина
Стало известно, кто станет министром здравоохранения Крыма
Пограничники в Крым за неделю не пропустили больше 20 граждан Украины
По состоянию здоровья: Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку
В крымской столице восстановят кинотеатр "Симферополь"
Кадровые перестановки: В Крыму уволили директора "Крымавтотранса"
В Крыму убрали первый в 2019 году миллион тонн зерна
Юной жительнице Симферопольского района грозит пожизненное заключение за сбыт «соли»
Погода в Крыму на 9 июля: Кратковременные дожди, температура воздуха до + 27
В Севастополе за второго ребенка начнут платить по 100 тысяч рублей
Федор Конюхов покинул Крым и возвращается в Москву
Выпил 10 куриных яиц и взял 4 кило свинины: Житель Симферополя обворовал мясной магазин
Ущерб в 2 миллиона рублей: В Алуште подожгли гараж и часть дома
В Крыму продолжается строительство Центра полиэтнической культуры: Объект готов на 50%
Глава Крыма зарегистрировался в соцсети «Одноклассники»
Во время реставрационных работ в Ханском дворце нашли подземные ходы в гарем
В Севастополе тринадцатилетний мальчик перезаряжал пистолет и прострелил себе палец
В севастопольской больнице пациент покончил с собой
Смертельная драка: В Керчи возле магазина нашли труп 27-летнего мужчины
Строители и водолазы разбирают временные мосты в Керченском проливе