Известный спортсмен Константин Цзю поделился секретом успеха с юными крымчанами
В Черноморском районе Крыма легендарный спортсмен Константин Цзю провел мастер-класс. В ходе него он также рассказал маленьким крымчанам о том, как стать чемпионом.
Цзю поделился, что, когда только начинал свой спортивный путь, то не думал, что сможет добиться каких-то серьезных результатов.
- В 11 лет моей мечтой было поучаствовать в Олимпийских играх. Теперь я хочу, чтобы подобное желание и мечта появились у вас, - дополнил Цзю, пишет Крымское информационное агентство.
За приезд поблагодарила спортсмена глава администрации Черноморского района Людмила Глушко. Она отметила, что такую возможность упускать нельзя.
- Думаю, в мастер-классе Кости Цзю должен поучаствовать каждый боксер. Самое сложное для меня,что было - это тренировка на пресс. Этот день запомню на всю жизнь, ведь увидеть такого человека для меня было счастьем, - поделился с журналистами молодой спортсмен Максим, который живет в Раздольном.
ИСТОЧНИК KP.RU