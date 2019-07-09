Известный спортсмен Константин Цзю поделился секретом успеха с юными крымчанами

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-09T13:36:03+03:00

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В Черноморском районе Крыма легендарный спортсмен Константин Цзю провел мастер-класс. В ходе него он также рассказал маленьким крымчанам о том, как стать чемпионом.

Цзю поделился, что, когда только начинал свой спортивный путь, то не думал, что сможет добиться каких-то серьезных результатов.

- В 11 лет моей мечтой было поучаствовать в Олимпийских играх. Теперь я хочу, чтобы подобное желание и мечта появились у вас, - дополнил Цзю, пишет Крымское информационное агентство.

За приезд поблагодарила спортсмена глава администрации Черноморского района Людмила Глушко. Она отметила, что такую возможность упускать нельзя.

- Думаю, в мастер-классе Кости Цзю должен поучаствовать каждый боксер. Самое сложное для меня,что было - это тренировка на пресс. Этот день запомню на всю жизнь, ведь увидеть такого человека для меня было счастьем, - поделился с журналистами молодой спортсмен Максим, который живет в Раздольном.

ИСТОЧНИК KP.RU