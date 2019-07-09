2019-07-09T15:17:44+03:00
Происшествия

Опасный обгон: В центре Симферополя перевернулась иномарка

Водитель пытался пересечь двойную сплошную
Александра КОРШУНОВА
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Авария на улице Воровского в Симферополе. Фото: скрин из видео "Автопартнер Крым"Авария на улице Воровского в Симферополе. Фото: скрин из видео "Автопартнер Крым"
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На улице Воровского в центре Симферополя произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.

Водитель черной иномарки решил пойти на обгон и пересечь двойную сплошную.

Но не рассчитал расстояние между двумя машинами и перевернулся, при этом зацепил два других автомобиля.

- Лишить прав всех, кто оправдывает перестроение, не глядя в зеркала! Пацаны ехали не медленно, но их все-таки вырезали с полосы, - написал в соцсети Павел.

- Меня очень напрягают такие люди. Хотя да, играть в шашечки в городе, в котором добрая часть автомобилистов впадает в анабиоз и за рулем «спит» - плохая идея, - выразил свое мнение Алексей.

Напомним, на трассе "Таврида" произошло смертельное ДТП. Там легковушка столкнулась с грузовиком. Пострадали люди, а одна из пассажирок получила травмы несовместимые с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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