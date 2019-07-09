Опасный обгон: В центре Симферополя перевернулась иномарка
На улице Воровского в центре Симферополя произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.
Водитель черной иномарки решил пойти на обгон и пересечь двойную сплошную.
Но не рассчитал расстояние между двумя машинами и перевернулся, при этом зацепил два других автомобиля.
- Лишить прав всех, кто оправдывает перестроение, не глядя в зеркала! Пацаны ехали не медленно, но их все-таки вырезали с полосы, - написал в соцсети Павел.
- Меня очень напрягают такие люди. Хотя да, играть в шашечки в городе, в котором добрая часть автомобилистов впадает в анабиоз и за рулем «спит» - плохая идея, - выразил свое мнение Алексей.
Напомним, на трассе "Таврида" произошло смертельное ДТП. Там легковушка столкнулась с грузовиком. Пострадали люди, а одна из пассажирок получила травмы несовместимые с жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU