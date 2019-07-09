2019-07-09T17:49:38+03:00
Общество

В Севастополе Росприроднадзор отказал в вырубке 3,4 тысячи редких деревьев

Снести должны были сосну пицундскую, которая занесена в Красную книгу
Александра КОРШУНОВА
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На месте лесопарка хотели построить больницу "скорой" помощи. Фото: Минэкологии КрымаНа месте лесопарка хотели построить больницу "скорой" помощи. Фото: Минэкологии Крыма
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Руководству капитального строительства Севастополя Росприроднадзор отказал в вырубке лесопарка, который состоит из сосны пицундской. Это растение занесено в Красную книгу Российской Федерации.

По документам там нужно было вырубить 3,4 тысячи редких деревьев. Именно на этом участке хотели построить больницу скорой медицинской помощи.

Заявки, которые направила дирекция рассмотрела спецкомиссия центрального аппарата Росприроднадзора, - передает «Российская газета».

Но комиссия отказала в вырубке деревьев.

- В связи с отсутствием обоснования целесообразности добывания заявленного количества объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ, - рассказал замруководителя межрегионального управления Росприроднадзора по РК и Севастополю Андрей Соколов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По неизвестной причине рабочие на набережной реки Салгир спилили деревья в районе Гагаринского парка. Как рассказал автор дизайн-кода Кирилл Бабеев, по проекту этого предусмотрено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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