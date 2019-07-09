2019-07-09T15:59:28+03:00
Общество

В Симферополе книжную ярмарку перенесут на рынок «Московский»

Такое решение приняла администрация крымской столицы
Александра КОРШУНОВА
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До этого по плану она должна была располагаться в районе кинотеатра "Космос". Фото: пресс-служба администрации СимферополяДо этого по плану она должна была располагаться в районе кинотеатра "Космос". Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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С кинотеатра «Космос» на рынок «Московский» в Симферополе перенесут книжную ярмарку. Данное решение приняла администрация крымской столицы.

Новый адрес, по которому она будет располагаться - улица Киевская, 144.

Как рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Сюзанна Азаматова, изначально место для ярмарки было выделено на улице Гагарина, 2а, в районе кинотеатра «Космос».

- Но с учетом обращений жителей Симферополя был определен альтернативный вариант размещения, - резюмировала Азаматова, пишет "Крымская газета".

Напомним, в Симферополе снова заработает одноименный кинотеатр. Глава Крыма приказал привести его в порядок, а план всех действий предоставить до 1 августа 2019 года.

Он подчеркнул,что продавать или сдавать в аренду здание не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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