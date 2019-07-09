В Симферополе книжную ярмарку перенесут на рынок «Московский»
С кинотеатра «Космос» на рынок «Московский» в Симферополе перенесут книжную ярмарку. Данное решение приняла администрация крымской столицы.
Новый адрес, по которому она будет располагаться - улица Киевская, 144.
Как рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Сюзанна Азаматова, изначально место для ярмарки было выделено на улице Гагарина, 2а, в районе кинотеатра «Космос».
- Но с учетом обращений жителей Симферополя был определен альтернативный вариант размещения, - резюмировала Азаматова, пишет "Крымская газета".
Напомним, в Симферополе снова заработает одноименный кинотеатр. Глава Крыма приказал привести его в порядок, а план всех действий предоставить до 1 августа 2019 года.
Он подчеркнул,что продавать или сдавать в аренду здание не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU