В Севастополе хотят ввести безвизовый режим для иностранных артистов
В Севастополе появится собственная зона культурного развития. Этот проект разработан практически по аналогии со свободной экономической зоной, которая реализуется в городе.
Это и поможет способствовать развитию инноваций в Севастополе.
- По такому образцу мы хотим ввести преференции для тех, кто будет приезжать с гастролями в Севастополь, в том числе мировых звезд, - рассказал начальник главного управления культуры города-героя Николай Краснолицкий, пишет ForPost.
Он отметил, что разговор идет и о стимулирующих преференциях Минкультуры РФ для тех театров и музеев, которые приезжают в город.
Кроме того, есть инициатива ввести безвизовый режим на три дня для иностранных артистов, которые приезжают на гастроли.
Он отметил, что сейчас город находится под санкциями и сколько это еще продлится - неизвестно.
Именно такие преимущества помогут насытить мероприятиями и кластер, который хотят создать на мысе Хрустальном.
ИСТОЧНИК KP.RU