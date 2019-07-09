В Севастополе хотят ввести безвизовый режим для иностранных артистов

СЕГОДНЯ 18:16 2019-07-09T18:16:23+03:00

Ведь город сейчас находится под санкциями Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Это создаст некоторые преимущества для развития культуры в городе

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В Севастополе появится собственная зона культурного развития. Этот проект разработан практически по аналогии со свободной экономической зоной, которая реализуется в городе.

Это и поможет способствовать развитию инноваций в Севастополе.

- По такому образцу мы хотим ввести преференции для тех, кто будет приезжать с гастролями в Севастополь, в том числе мировых звезд, - рассказал начальник главного управления культуры города-героя Николай Краснолицкий, пишет ForPost.

Он отметил, что разговор идет и о стимулирующих преференциях Минкультуры РФ для тех театров и музеев, которые приезжают в город.

Кроме того, есть инициатива ввести безвизовый режим на три дня для иностранных артистов, которые приезжают на гастроли.

Он отметил, что сейчас город находится под санкциями и сколько это еще продлится - неизвестно.

Именно такие преимущества помогут насытить мероприятиями и кластер, который хотят создать на мысе Хрустальном.

ИСТОЧНИК KP.RU