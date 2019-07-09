ФСБ задержала двух севастопольцев по подозрению в продаже «амфетамина»

СЕГОДНЯ 18:44 2019-07-09T18:44:32+03:00

Они находятся под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они купили опасное вещество в Интернете

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Сотрудники ФСБ совместно с ОМОН задержали двух мужчин по подозрению сбыте наркотиков. Оказалось, что севастопольцы купили запрещенное вещество в Интернете, а потом собирались его продавать.

Подельников удалось задержать на территории Керчи. У одного из них, 26-летнего подозреваемого, нашли и изъяли 300 грамм «амфетамина».

А дома у второго, у 25-летнего парня, провели обыск и обнаружили 20 грамм такого же вещества.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела.

Сейчас они задержаны. Они находятся под стражей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Симферопольском районе задержали девушку 22 лет за продажу "соли". Опасное вещество нашли у нее дома и в автомобиле. Теперь ей грозит тюремное заключение сроком от 20 лет до пожизненного заключения. Полицейские задержали подозреваемую.

ИСТОЧНИК KP.RU