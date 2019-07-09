ФСБ задержала двух севастопольцев по подозрению в продаже «амфетамина»
Сотрудники ФСБ совместно с ОМОН задержали двух мужчин по подозрению сбыте наркотиков. Оказалось, что севастопольцы купили запрещенное вещество в Интернете, а потом собирались его продавать.
Подельников удалось задержать на территории Керчи. У одного из них, 26-летнего подозреваемого, нашли и изъяли 300 грамм «амфетамина».
А дома у второго, у 25-летнего парня, провели обыск и обнаружили 20 грамм такого же вещества.
В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела.
Сейчас они задержаны. Они находятся под стражей.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Симферопольском районе задержали девушку 22 лет за продажу "соли". Опасное вещество нашли у нее дома и в автомобиле. Теперь ей грозит тюремное заключение сроком от 20 лет до пожизненного заключения. Полицейские задержали подозреваемую.
ИСТОЧНИК KP.RU