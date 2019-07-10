Штормовое предупреждение: Прогноз погоды в Крыму на 10 июля

СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-10T07:49:42+03:00

Но в Симферополе на протяжении дня осадков не ожидается Фото: "КП" Архив

На полуострове ожидаются дожди и сильный ветер

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В Симферополе 10 июля ожидается переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, гроза. А днем осадков не ожидается. Ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14…16 градусов, днем 25…27 градусов.

В Севастополе в среду также переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, гроза, а днем без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма 10 июля ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22 градусов, а днем 24…26 градусов.

В Керчи сегодня ночью осадков не ожидается. А днем пройдет кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°; днем 26…28°.

Кстати, в Крыму до 12 июля сохраняется штормовое предупреждение. Ночью и утром 10 июля в западных, центральных и южных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU