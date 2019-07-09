Виновника смертельного ДТП в Нижнегорском районе приговорили к тюремному заключению

СЕГОДНЯ 19:44 2019-07-09T19:44:51+03:00

Авария произошла в мае 2018 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Он будет отбывать наказание три года в колонии-поселения

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В Нижнегорском районе суд вынес приговор 33-летнему жителю Симферополя. Доказано, что он находился за рулем в состоянии опьянения и насмерть сбил человека.

Авария произошла майским вечером прошлого года в районе села Емельяновка Нижнегорского района.

Подсудимый на своей машине повысил скорость. А из-за того, что был пьян, вовремя не затормозил и наехал на 49-летнего велосипедиста.

Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью.

Суд изучил материалы дела, принял во внимание степень опасности преступления, данные о подсудимом, а также наличие у него маленького ребенка.

Мужчину признали виновным и назначали ему 3 года лишения свободы в колонии-поселения с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

- Гражданский иск сына погибшего мужчины судом удовлетворен частично. Суд обязал подсудимого выплатить в пользу гражданского истца 600 тысяч рублей морального ущерба, - рассказали в пресс-службе Нижнегорского районного суда.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU