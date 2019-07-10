2019-07-10T09:26:52+03:00
Общество

Автомобильная дорога Симферополь-Евпатория-Мирный построена на 40 процентов

Стоимость контракта составляет 8 миллиардов рублей
Александра КОРШУНОВА
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Работы планируется завершить в сентябре 2020 года. Фото: Служба автомобильных дорог КрымаРаботы планируется завершить в сентябре 2020 года. Фото: Служба автомобильных дорог Крыма
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Общая готовность трассы Симферополь-Евпатория-Мирный на данный момент составляет 40 процентов. Стоимость строительства этого объекта по контракту составляет больше 8 миллиардов рублей.

Специалисты уже завершили работу по устройству водоспускных труб. Сейчас обустраивается дорожная одежда.

Что касается автодороги Керчь-Севастополь, то там уложили почти 5 километров верхнего слоя покрытия асфальта в двух направлениях.

- На дороге Симферополь-Евпатория выполнены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона на участке 10,5 километра в двух направлениях. Сейчас устанавливается бортовой камень, строятся 6 путепроводов, - рассказали в Службе автомобильных дорог Крыма.

На работах ежедневно задействовано более 140 единиц техники и около 320 человек.

Планируемый срок работ в соответствии с госконтрактом - сентябрь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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