Автомобильная дорога Симферополь-Евпатория-Мирный построена на 40 процентов
Общая готовность трассы Симферополь-Евпатория-Мирный на данный момент составляет 40 процентов. Стоимость строительства этого объекта по контракту составляет больше 8 миллиардов рублей.
Специалисты уже завершили работу по устройству водоспускных труб. Сейчас обустраивается дорожная одежда.
Что касается автодороги Керчь-Севастополь, то там уложили почти 5 километров верхнего слоя покрытия асфальта в двух направлениях.
- На дороге Симферополь-Евпатория выполнены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона на участке 10,5 километра в двух направлениях. Сейчас устанавливается бортовой камень, строятся 6 путепроводов, - рассказали в Службе автомобильных дорог Крыма.
На работах ежедневно задействовано более 140 единиц техники и около 320 человек.
Планируемый срок работ в соответствии с госконтрактом - сентябрь 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU