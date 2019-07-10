2019-07-10T11:39:26+03:00
Туризм

В Крыму этим летом откроется пятизвездочный отель «Дача. Рахманинов»

Гостиница в Мисхорском парке понравится поклонникам ретро-шика и антиквариата
Степан ОСТИНОВ
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Раньше здесь отдыхали первые лица страны и руководители Компартий дружественных государств во времена СССР.Раньше здесь отдыхали первые лица страны и руководители Компартий дружественных государств во времена СССР.
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Новый пятизвездочный отель в Крыму откроется 10 августа на месте бывшего санатория в Мисхорском парке. Он находится в списке объектов, которые попали под санкции США осенью прошлого года. Впрочем, наблюдатели отмечают, что политические нюансы не помешают гостинице завоевать популярность. Более того, ряд экспертов прогнозируют, что совсем скоро она станет достойным конкурентом остальным крымским «пятеркам».

Сам отель в отличие от своих соседей – небольшой, на 14 номеров. Под него было выделено помещение бывшей правительственной дачи. В разные годы прошлого века в этом месте отдыхали первые лица страны и генеральные секретари коммунистических партий дружественных государств. Название бутик-отелю дали в честь одного из гостей Мсихора - «Дача. Рахманинов». Именно здесь композитор начал писать музыку и создал свои лучшие произведения.

Номер в отеле «Дача. Рахманинов»

Номер в отеле «Дача. Рахманинов»

«Дача. Рахманинов» расположена в самом центре Мисхорского парка. Отель понравится поклонникам ретро-шика и любителям антиквариата. Каждый номер площадью 80 квадратных метров и пятиметровыми потолками оформлен в индивидуальном стиле и максимально передает историю этого места. В номерах будут стоять радиолы, китайские столики, расписанные вручную, старинные рояли и виниловые проигрыватели. У отеля свой песчано-галечный пляж, собственная парковка и ресторан под руководством повара мирового уровня.

Цены здесь примерно на 25% ниже, чем в других пятерках Ялты. Неделя на двоих в августе обойдется в 138 тысяч рублей.

Новый отель входит в сеть отелей и санаториев «Курорты Крыма» и находится под управлением УК «Визант Групп».

За дополнительными комментариями обращайтесь к PR-директору компании Антону Вертунцову: +7 (985) 268 38 95 * На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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