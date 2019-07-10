Жителю Бахчисарая пришлось расстаться с внедорожником из-за долга в 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-10T10:51:16+03:00

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Налоговая служба Крыма арестовала внедорожник Audi Q, который принадлежит жителю Бахчисарая. А все из-за больших долгов, которые успел накопить мужчина.

По предварительной оценке, сумма имущества составляет 1,2 миллиона рублей.

А к началу лета злостный неплательщик успел накопить 3 миллиона долгов. Из них 1,4 миллиона -текущие обязательства по НДС и 550 тысяч транспортного налога.

Именно такие меры сотрудники предпринимают в отношении неплательщиков, когда те игнорируют все возможности для добровольного погашения долга.

Если средства не заплатить в срок, то арестованное имущество продадут, а средства направят на погашение долга.

После этого налоговая служба арестует остальное имущество мужчины.

- К слову, в распоряжении должника остались еще два достаточно ликвидных автомобиля, - рассказали в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU