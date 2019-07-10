Американский беспилотник провел разведку над Крымом
Снова американский беспилотник провел разведывательный полет вдоль российского побережья Черного моря.
Это происходило ночью 9 июля.
А до этого он «мониторил» линию разграничения на Донбассе.
Как передает ресурс PlaneRadar, беспилотник вылетел с итальянской базы «Сигонелла».
В аэродром базирования он отправился только в 5 утра уже 10 июля.
Но на этом «разведка» у берегов Крыма не закончилась.
Следом за ним «мониторить» ситуацию вышел самолет радиоэлектронной разведки, но уже из Великобритании.
Он находился в 66 километрах от береговой линии.
- 07.40 мск. Разведывательный полёт закончил, отправился на аэродром базирования, - пишет ресурс.
Напомним,буквально несколько дней назад британский самолет уже совершал разведку над Крымом. Через некоторые время он перелетел на сторону Севастополя и "следил" уже там.
ИСТОЧНИК KP.RU