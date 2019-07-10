2019-07-10T11:16:37+03:00
Политика

Американский беспилотник провел разведку над Крымом

Свой «мониторинг» он совершал ночью
Александра КОРШУНОВА
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Он вылетел с итальянской базы «Сигонелла»Он вылетел с итальянской базы «Сигонелла»Фото: "КП" Архив
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Снова американский беспилотник провел разведывательный полет вдоль российского побережья Черного моря.

Это происходило ночью 9 июля.

А до этого он «мониторил» линию разграничения на Донбассе.

Как передает ресурс PlaneRadar, беспилотник вылетел с итальянской базы «Сигонелла».

В аэродром базирования он отправился только в 5 утра уже 10 июля.

Но на этом «разведка» у берегов Крыма не закончилась.

Следом за ним «мониторить» ситуацию вышел самолет радиоэлектронной разведки, но уже из Великобритании.

Он находился в 66 километрах от береговой линии.

- 07.40 мск. Разведывательный полёт закончил, отправился на аэродром базирования, - пишет ресурс.

Напомним,буквально несколько дней назад британский самолет уже совершал разведку над Крымом. Через некоторые время он перелетел на сторону Севастополя и "следил" уже там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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