Власти Севастополя до конца июля обещают отремонтировать спуск Котовского

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-10T11:38:08+03:00

Вот так сейчас выглядит спуск Котовского в Севастополе. Фото: пресс-служба правительства города

Изменить размер текста: A A

В Севастополе на спуске Котовского ежедневно ведутся восстановительные работы. Их обещают завершить уже до конца июля.

На объекте задействовано 10 рабочих и 8 единиц спецтехники.

- Для перевозки асфальтобетона и сыпучих грузов используется до 5 единиц грузовых автомобилей в смену. Работы ведутся в плотном графике - ежедневно, без выходных, - рассказали в пресс-службе правительства города.

Сейчас уже разобрано испорченное из-за ливня дорожное покрытие. Для автомобилей сделали аварийный проезд с обеих сторон.

Кроме того, уложено 125 тонн асфальта.

Специалисты провели геодезическую съемку поверхности автодороги, согласовали схему обустройства существующих коммуникаций в зоне проведения ремонтных работ.

- Аналогичные восстановительные работы будут проведены на второй половине дороги, - сообщил директор Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

ИСТОЧНИК KP.RU