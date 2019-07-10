Власти Севастополя до конца июля обещают отремонтировать спуск Котовского
В Севастополе на спуске Котовского ежедневно ведутся восстановительные работы. Их обещают завершить уже до конца июля.
На объекте задействовано 10 рабочих и 8 единиц спецтехники.
- Для перевозки асфальтобетона и сыпучих грузов используется до 5 единиц грузовых автомобилей в смену. Работы ведутся в плотном графике - ежедневно, без выходных, - рассказали в пресс-службе правительства города.
Сейчас уже разобрано испорченное из-за ливня дорожное покрытие. Для автомобилей сделали аварийный проезд с обеих сторон.
Кроме того, уложено 125 тонн асфальта.
Специалисты провели геодезическую съемку поверхности автодороги, согласовали схему обустройства существующих коммуникаций в зоне проведения ремонтных работ.
- Аналогичные восстановительные работы будут проведены на второй половине дороги, - сообщил директор Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.
ИСТОЧНИК KP.RU