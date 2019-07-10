Крымские ученые обнаружили новые ходы в пещере "Таврида"
В пещере "Таврида" учеными Крымского Федерального Университета были обнаружены ранее неисследованные подземные ходы. Исследователи считают, что это может быть ключом к целому комплексу новых пещер.
- В этой пещере для нас около 50 знаков вопроса, то есть таких мест, где мы обнаружили сужение или какую-то щель, и нам надо понять, в этой щели копать или в соседней. Это сложная работа – копать глину и разбирать камни под землей, и нам надо понять, где целесообразно прикладывать усилия, чтобы выйти в новую систему пещер, - рассказал старший преподаватель геофака КФУ Геннадий Самохин.
Также ученый пояснил, что обнаружить полости в земле удалось с помощью новейшего отечественного оборудования. В ближайшее время геологи перейдут от технического исследования к физическому и начнут бурить скважины, в которые будут запущены видеокамеры. Это необходимо для первичного исследования новых пещер.
Как заявили в пресс-службе КФУ, работы по изучению пещеры будут идти до конца недели, результатом исследования станет построение трехмерной модели пещеры, включая ранее неисследованные участки пещерного комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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