В Саках на инспектора дорожной полиции завели уголовное дело за взятку
На инспектора сакского отдела ГИБДД завели уголовное дело за то, что мужчина помог нетрезвому водителю избежать наказания за отказ от прохождения медицинского освидетельствования:
По данным следствия, за такую услугу полицейский взял с нерадивого водителя деньги.
- Сотрудник ГИБДД из корыстной заинтересованности не направил административный материал в суд, тем самым незаконно освободив гражданина от привлечения в установленном законом порядке к административной ответственности за совершенное им административное правонарушение, - сообщили в пресс-службе СКР.
Дело возбудили по материалам оперативных сотрудников крымского управления ФСБ и части собственной безопасности МВД по Республике Крым.
В Следкоме пояснили, что теперь дорожному полицейскому грозит наказание по части 1 статьи 285 - злоупотребление служебными полномочиями. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до 4 лет.
Кроме того, в следственном комитете заявили, что расследование все еще продолжается, и есть шанс, что в деле появятся новые подробности, или эпизоды.
ИСТОЧНИК KP.RU