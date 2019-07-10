В Саках на инспектора дорожной полиции завели уголовное дело за взятку

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-10T14:51:25+03:00

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На инспектора сакского отдела ГИБДД завели уголовное дело за то, что мужчина помог нетрезвому водителю избежать наказания за отказ от прохождения медицинского освидетельствования:

По данным следствия, за такую услугу полицейский взял с нерадивого водителя деньги.

- Сотрудник ГИБДД из корыстной заинтересованности не направил административный материал в суд, тем самым незаконно освободив гражданина от привлечения в установленном законом порядке к административной ответственности за совершенное им административное правонарушение, - сообщили в пресс-службе СКР.

Дело возбудили по материалам оперативных сотрудников крымского управления ФСБ и части собственной безопасности МВД по Республике Крым.

В Следкоме пояснили, что теперь дорожному полицейскому грозит наказание по части 1 статьи 285 - злоупотребление служебными полномочиями. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до 4 лет.

Кроме того, в следственном комитете заявили, что расследование все еще продолжается, и есть шанс, что в деле появятся новые подробности, или эпизоды.

ИСТОЧНИК KP.RU