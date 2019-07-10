Синоптики рассказали, что июнь стал самым жарким месяцем за всю историю Крыма
Рекордно жарким месяцем за всю историю полуострова стал июнь 2019 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он отметил, что в степной зоне полуострова температура воздуха достигала 35-37 градусов жары.
- Это рекордные значения. На Северном Кавказе и в Крыму июнь - это самый жаркий месяц за всю историю инструментальных наблюдений, - отметил Вильфанд.
Он дополнил, что к такой температуре нужно адаптироваться.
Уже скоро она будет понижаться до нуля градусов. А это потом приводит к разрушению дорожного покрытия.
Ведь есть те регионы, пишет Крымское информационное агентство, где прогнозируется повышенное выпадение снега.
Эти прогнозы нужно учитывать при строительстве кровли и домов.
ИСТОЧНИК KP.RU