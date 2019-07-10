Синоптики рассказали, что июнь стал самым жарким месяцем за всю историю Крыма

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-10T15:28:36+03:00

К такой температуре людям нужно адаптироваться Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

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Рекордно жарким месяцем за всю историю полуострова стал июнь 2019 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в степной зоне полуострова температура воздуха достигала 35-37 градусов жары.

- Это рекордные значения. На Северном Кавказе и в Крыму июнь - это самый жаркий месяц за всю историю инструментальных наблюдений, - отметил Вильфанд.

Он дополнил, что к такой температуре нужно адаптироваться.

Уже скоро она будет понижаться до нуля градусов. А это потом приводит к разрушению дорожного покрытия.

Ведь есть те регионы, пишет Крымское информационное агентство, где прогнозируется повышенное выпадение снега.

Эти прогнозы нужно учитывать при строительстве кровли и домов.

ИСТОЧНИК KP.RU