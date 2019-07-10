В Крыму для часовни Федора Конюхова выковали 100-килограммовый крест

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-10T15:37:12+03:00

У культового сооружения в Севастополе уже готовы стены

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В Севастополе, селе Орловка, знаменитый мореплаватель строит часовню, которая посвящена святому Федору Ушакову, покровителю флота России.

- Стены уже стоят, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» Виктор Жиленко, который помогает Конюхову в возведении храма. – Сейчас пришло время заниматься крышей.

Вот уже и крест готов. Кованный. Сто килограммов весит. Его кузнецы в Бахчисарае специально выковали для часовни в Орловке.

- Федор Филиппович сейчас на часовне работает и ему могут помочь все желающие, - добавил собеседник. – Примем любую лепту: один кирпич или мешок цемента. Все в дело пойдет.

На Крымский полуостров Конюхов прилетел на самолете с электрическими батареями. Воздушное судно приземлилось в Евпатории, где отдыхала жена знаменитого путешественника. Супружеская пара после встречи, успела побывать в Бахчисарае, где занималась подготовкой ослицы Мазды для путешествия в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU