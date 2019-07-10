Под Судаком столкнулись два ВАЗа: Пострадали два человека

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-10T15:53:49+03:00

На место выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и "скорая" помощь. Фото: пресс-служба МЧС РК

Их отвезли в больницу

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На дороге «Судак-Веселое», в районе эфиромасличного завода, столкнулись два автомобиля марки «ВАЗ». Для помощи пассажиров выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и «скорой» помощи.

Чтобы провести аварийные работы, зону происшествия обозначили конусами.

- Спасатели произвели необходимый комплекс мероприятий для обеспечения пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

На дороге не разъехались два "ВАЗа". Фото: пресс-служба МЧС РК

57-летнего водителя и пассажира, женщину 59-ти лет, жителей села Веселое, доставили в городскую больницу Судака.

Напомним, ночью 10 июля на трассе «Таврида» в районе Феодосии произошло смертельное ДТП. Там легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Погибла водитель и двое несовершеннолетних детей.

Еще одного ребенка отвезли в больницу.

МВД Крыма проводит проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU