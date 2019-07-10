Под Судаком столкнулись два ВАЗа: Пострадали два человека
На дороге «Судак-Веселое», в районе эфиромасличного завода, столкнулись два автомобиля марки «ВАЗ». Для помощи пассажиров выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и «скорой» помощи.
Чтобы провести аварийные работы, зону происшествия обозначили конусами.
- Спасатели произвели необходимый комплекс мероприятий для обеспечения пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.
На дороге не разъехались два "ВАЗа". Фото: пресс-служба МЧС РК
57-летнего водителя и пассажира, женщину 59-ти лет, жителей села Веселое, доставили в городскую больницу Судака.
Напомним, ночью 10 июля на трассе «Таврида» в районе Феодосии произошло смертельное ДТП. Там легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Погибла водитель и двое несовершеннолетних детей.
Еще одного ребенка отвезли в больницу.
МВД Крыма проводит проверку по данному факту.
ИСТОЧНИК KP.RU