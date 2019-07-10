Крымчане могут помочь жителям Иркутской области, который пострадали от паводка
В Крыму тоже могут помочь жителям Иркутской области, которые пострадали от паводка. Все желающие могут перечислить деньги на реквизиты, указанные на официальном портале области.
ВАЖНО
Реквизиты счета
Получатель:
Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
р/сч 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субсидии 806090920.
Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
ОКТМО 25701000
КБК 000 0000 0000000 000 510
Напомним, из-за сильного паводка погибли 25 жителей Иркутской области. Всего было подтоплено 107 населенных пунктов. По данным на утро 10 июля, вода все еще не покидает 190 домов городе Тулуне.
ИСТОЧНИК KP.RU