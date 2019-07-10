Крымчане могут помочь жителям Иркутской области, который пострадали от паводка

СЕГОДНЯ 16:17 2019-07-10T16:17:36+03:00

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В Крыму тоже могут помочь жителям Иркутской области, которые пострадали от паводка. Все желающие могут перечислить деньги на реквизиты, указанные на официальном портале области.

ВАЖНО

Реквизиты счета

Получатель:

Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)

ИНН 3808170986

КПП 380801001

БИК 042520001

Банк Отделение Иркутск г. Иркутск

р/сч 40302810400004000002

Назначение платежа: Код субсидии 806090920.

Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ОКТМО 25701000

КБК 000 0000 0000000 000 510

Напомним, из-за сильного паводка погибли 25 жителей Иркутской области. Всего было подтоплено 107 населенных пунктов. По данным на утро 10 июля, вода все еще не покидает 190 домов городе Тулуне.

ИСТОЧНИК KP.RU