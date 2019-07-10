Русло реки Салгир в Симферополе очистили на 90 процентов

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-10T17:00:52+03:00

Подрядчик пообещал, что в реке к концу июля уже будет чистая вода. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Сейчас идет последний этап уборки при помощи техники

Изменить размер текста: A A

В Симферополе русло реки Салгир от грунта и ила очистили на 90 процентов. Сейчас уже проходит завершающий этап уборки при помощи техники.

Остались сложные места: под мостами и узкие участки русла.

- На этой неделе планируем «грубую очистку» при помощи техники завершить, - рассказал гендиректор ООО «Асгард» Игорь Анацкий.

Он отметил, что до 15 июля работы не завершаться. Ведь после этого рабочие вручную убрут остатки грунта и ила.

Но уже к концу июля в реке Салгир будет чистая вода.

Анацкий уточнил, что очистка Малого Салгира выполнена на 25 процентов. Работы на данном участке хотят завершить ужек середине августа.

- Мы уже приступили к установке ограждения. Все оно будет исключительно чугунным: это новое, которое изготавливает «Керченский металлургический завод» и отреставрированное старое ограждение», - добавил Анацкий.

ИСТОЧНИК KP.RU