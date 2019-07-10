Русло реки Салгир в Симферополе очистили на 90 процентов
В Симферополе русло реки Салгир от грунта и ила очистили на 90 процентов. Сейчас уже проходит завершающий этап уборки при помощи техники.
Остались сложные места: под мостами и узкие участки русла.
- На этой неделе планируем «грубую очистку» при помощи техники завершить, - рассказал гендиректор ООО «Асгард» Игорь Анацкий.
Он отметил, что до 15 июля работы не завершаться. Ведь после этого рабочие вручную убрут остатки грунта и ила.
Но уже к концу июля в реке Салгир будет чистая вода.
Анацкий уточнил, что очистка Малого Салгира выполнена на 25 процентов. Работы на данном участке хотят завершить ужек середине августа.
- Мы уже приступили к установке ограждения. Все оно будет исключительно чугунным: это новое, которое изготавливает «Керченский металлургический завод» и отреставрированное старое ограждение», - добавил Анацкий.
ИСТОЧНИК KP.RU