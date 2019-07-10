2019-07-10T17:00:52+03:00
Общество

Русло реки Салгир в Симферополе очистили на 90 процентов

Сейчас идет последний этап уборки при помощи техники
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подрядчик пообещал, что в реке к концу июля уже будет чистая вода. Фото: пресс-служба администрации СимферополяПодрядчик пообещал, что в реке к концу июля уже будет чистая вода. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Изменить размер текста:

В Симферополе русло реки Салгир от грунта и ила очистили на 90 процентов. Сейчас уже проходит завершающий этап уборки при помощи техники.

Остались сложные места: под мостами и узкие участки русла.

- На этой неделе планируем «грубую очистку» при помощи техники завершить, - рассказал гендиректор ООО «Асгард» Игорь Анацкий.

Он отметил, что до 15 июля работы не завершаться. Ведь после этого рабочие вручную убрут остатки грунта и ила.

Но уже к концу июля в реке Салгир будет чистая вода.

Анацкий уточнил, что очистка Малого Салгира выполнена на 25 процентов. Работы на данном участке хотят завершить ужек середине августа.

- Мы уже приступили к установке ограждения. Все оно будет исключительно чугунным: это новое, которое изготавливает «Керченский металлургический завод» и отреставрированное старое ограждение», - добавил Анацкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму откроют виртуальный концертный зал за 3,5 миллиона рублей
Закон принят: Балаклава стала городом в составе Севастополя
Осенью на Южном берегу Крыма хотят провести обработку пальм от вредителей
Мошенники выманили у жительницы Керчи почти 14 тысяч рублей
Крымчане могут помочь жителям Иркутской области, которая пострадала от паводка
Под Судаком столкнулись два ВАЗа: Пострадали два человека
В Крыму для часовни Федора Конюхова выковали 100-килограммовый крест
Синоптики рассказали, что июнь стал самым жарким месяцем за всю историю Крыма
Капремонт дороги на плато Ай-Петри начнется в 2021 году
В Саках на инспектора дорожной полиции завели уголовное дело за взятку
На одной из складских баз в Симферополе полицейские выявили 9 работников-нелегалов
Крымские ученые обнаружили новые ходы в пещере "Таврида"
На ремонт дорог в Бахчисарайском районе выделили 67 миллионов рублей
МВД проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Таврида»
В Крыму этим летом откроется пятизвездочный отель «Дача. Рахманинов»