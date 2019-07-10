Мошенники выманили у жительницы Керчи почти 14 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-10T17:41:10+03:00

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В Крыму появился новый вид мошенничества. Теперь злоумышленники обманывают жителей под предлогом компенсации за якобы приобретенный раньше некачественный товар.

Если раньше они обещали ее за покупку БАДов, то сейчас предлагают возместить ущерб за плохую косметику или любой другой продукт.

- Жертве звонит неизвестный, представляясь работником правоохранительного органа или работником адвокатской конторы, и сообщает, что фирма, в которой ранее покупали товар, занималась мошенничеством и ее «накрыла» полиция, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крыму.

Конечно, этот человек является потерпевшим, ему положена компенсация. Но для ее получения нужно внести взнос в размере 3% налога от суммы этой компенсации.

Деньги на счет человек переводит, но никакой компенсации ему не приходит.

Именно таким образом жительница Керчи лишилась 13,5 тысячи рублей.

Полицейские просят жителей не терять бдительность!

ИСТОЧНИК KP.RU