Осенью на Южном берегу Крыма хотят провести обработку пальм от вредителей

СЕГОДНЯ 18:45 2019-07-10T18:45:17+03:00

Жизнь пальм на ЮБК находится под угрозой. Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

Если на самой верхушке дерева лист становится бледным, то нужно бить тревогу

Изменить размер текста: A A

Уже неоднократно поднимался вопрос о вредителях, которые паразитирую на пальмах - (долгоносик и мотылек), растущих на Южном берегу Крыма. Уже известно, что их завезли, но препараты, которые применяются для защиты растений тоже есть.

Директор ялтинского предприятия МБУ «Зеленстрой» Людмила Твардовская рассказала, что процесс очень сложный. Ведь инъекции нужно делать через верхушку дерева.

- Мы проводили профилактические работы. Заключили контракт со специализированной организацией, которая занимается обработкой и защитой растений от вредителей, - добавила она.

«Крымская газета» пишет, что в прошлом и в этом году уже обработали пальмы в Симеизе, Гурзуфе и ялтинские парки.

Если вы заметили на верхушке роста, что самый молодой пальмовый лист становится бледным, то это признак, что дереву необходима помощь.

В «Зеленстрое» просят жителей в этом случае обращаться на предприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU