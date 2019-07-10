Закон принят: Балаклава стала городом в составе Севастополя
Во втором чтении депутаты приняли закон об административно-территориальном устройстве Севастополя. Таким образом Балаклава стала городом в составе Севастополя.
Как рассказал депутат Вячеслав Аксенов, там во время «холодной войны» там создали секретный объект. И для того, чтобы избежать лишнего внимания, Балаклаву считали частью Севастополя.
Но жители просили восстановить историческую справедливость.
- Это важно с точки зрения перспектив Балаклавы. Ведь сегодня это не военная база, а туристический центр с интересной историей и прекрасными условиями для рекреационного туризма, - дополнил Аксенов.
Депутат также считает, что развитие города должно идти не только за счет бюджета, но и инвесторов.
А для них статут города также важен, пишет ForPost.
- Важно, чтобы город с такой славной историей был именно городом, а не просто населенным пунктом, - уверен Аксенов.
ИСТОЧНИК KP.RU