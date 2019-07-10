Закон принят: Балаклава стала городом в составе Севастополя

СЕГОДНЯ 18:55 2019-07-10T19:02:39+03:00

Этого жители ждали очень долго

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Во втором чтении депутаты приняли закон об административно-территориальном устройстве Севастополя. Таким образом Балаклава стала городом в составе Севастополя.

Как рассказал депутат Вячеслав Аксенов, там во время «холодной войны» там создали секретный объект. И для того, чтобы избежать лишнего внимания, Балаклаву считали частью Севастополя.

Но жители просили восстановить историческую справедливость.

- Это важно с точки зрения перспектив Балаклавы. Ведь сегодня это не военная база, а туристический центр с интересной историей и прекрасными условиями для рекреационного туризма, - дополнил Аксенов.

Депутат также считает, что развитие города должно идти не только за счет бюджета, но и инвесторов.

А для них статут города также важен, пишет ForPost.

- Важно, чтобы город с такой славной историей был именно городом, а не просто населенным пунктом, - уверен Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU