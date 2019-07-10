В Крыму откроют виртуальный концертный зал за 3,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-10T19:03:46+03:00

В виртуальных залах будут транслироваться мероприятия с крупнейших концертных площадок страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Там будут транслировать концерты из Мариинского театра

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На территории полуострова в ближайшие несколько лет планируется открыть шесть залов для виртуального посещения концертов. Минкульт республики уже выделил на постройку 3,5 миллиона рублей.

- Виртуальный концертный зал – это живая музыка, хотя и с налётом электронного ощущения, поскольку есть экран. Но это не дома одному сидеть с семьёй, а всё-таки зал, где 300-400 человек, где будут обсуждать, смотреть, спорить, - рассказал Крымской газете Андрей Терещенко, руководитель Симферопольского музучилища.

Также Терещенко подчеркнул, что не у всех жителей Крыма есть возможность посетить Мариинский или Большой театр, а потому трансляции в хорошо оборудованном зале могут послужить хорошей альтернативой.

Первый проект такого зала будет представлен в помещениях Симферопольского музыкального училища им. П. Чайковского.

ИСТОЧНИК KP.RU