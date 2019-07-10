2019-07-10T20:49:13+03:00
Общество

На севастопольских пляжах обезвредили снаряды времен Великой Отечественной войны

Их обнаружили при проведении строительных работ
Александра КОРШУНОВА
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Они представляли реальную опасность для окружающих. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по СевастополюОни представляли реальную опасность для окружающих. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю
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В Севастополе сразу на двух пляжах сотрудники ОМОН «Беркут» обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Так, при проведении строительных работ по реконструкции парк на пляже северной стороны нашли подозрительный предмет.

Специалисты установили, что это - артиллерийский снаряд калибра 105-мм для немецкой полевой гаубицы. Он представлял реальную опасность для отдыхающих.

Боеприпасы успешно уничтожили. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю

Боеприпасы успешно уничтожили. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю

В это же время в Камышовой бухте также нашли предмет похожий на боеприпас.

- Сотрудники ОМОН установили, что это бронебойно-трассирующий артиллерийский снаряд от противотанковой пушки образца 1941 года, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Севастополю.

Боеприпасы успешно уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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