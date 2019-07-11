2019-07-11T07:33:51+03:00
Общество

Погода в Крыму на 11 июля: до +26 и дождь

Объявлено штормовое предупреждение
Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе 11 июля переменная облачность, днем возможен кратковременный дождь. Столбики термометров покажут до +24 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 13 метров в секунду.

В Севастополе сегодня будет дождь, днем до +25 градусов. Воздух прогреется до +25 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/с.

На ЮБК в четверг переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Днем столбики термометров покажут до +26 градусов. Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

В Керчи сегодня небо также будет скрыто за тучами. Днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер днем северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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