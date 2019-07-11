В Азовском море за сутки утонули два человека
В Крыму за прошедшие сутки погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.
Из Азовского моря в районе села Курортное Ленинского района спасатели извлекли тело мужчины. Кроме того, из акватории Азовского моря очевидцы вытащили труп мужчины в районе пгт Щелкино.
По данным ГИМС, с начала года в воде погибло 11 человек.
- Протяженность береговой линии Республики Крым в зоне ответственности Главного управления составляет 2348 км, - отмечает министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.
Кроме того, евпаторийское АСО «КРЫМ-СПАС» ежедневно патрулирует акваторию в Сакском районе. Судакский аварийно-спасательный отряд проверяет два специально разработанных маршрута в пешем порядке. Сотрудники Бахчисарайского АСО патрулируют акваторию в зоне своей ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU