В Азовском море за сутки утонули два человека

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-11T10:12:32+03:00

Их нашли в поселках Курортное и Щелкино Ленинского района Крыма

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В Крыму за прошедшие сутки погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

Из Азовского моря в районе села Курортное Ленинского района спасатели извлекли тело мужчины. Кроме того, из акватории Азовского моря очевидцы вытащили труп мужчины в районе пгт Щелкино.

По данным ГИМС, с начала года в воде погибло 11 человек.

- Протяженность береговой линии Республики Крым в зоне ответственности Главного управления составляет 2348 км, - отмечает министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Кроме того, евпаторийское АСО «КРЫМ-СПАС» ежедневно патрулирует акваторию в Сакском районе. Судакский аварийно-спасательный отряд проверяет два специально разработанных маршрута в пешем порядке. Сотрудники Бахчисарайского АСО патрулируют акваторию в зоне своей ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU