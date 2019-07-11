За двойное убийство жителю Бахчисарая грозит пожизненное заключение

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-11T09:56:55+03:00

Ранее он уже был судим Фото: Из архива "КП"

Он заколол двух приятелей ножом

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28-летнему жителю Бахчисарая грозит пожизненное заключение за убийство двух человек.

Сообщение в полицию поступило 9 июля от станции «скорой помощи». Медики рассказали, что в одной из квартиры найдены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти.

На место немедленно выехали правоохранители, криминалисты и следователи. Удалось установить личность погибших.

Ими оказались местные жители - 52-летний хозяин квартиры и его 33-летний приятель.

- По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате кровопотери от многочисленных ножевых ранений - около 10 у каждого в область шеи и живота, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полицейские по «горячим следам» установили подозреваемого. Выяснилось, что 28-летний местный житель, который раньше уже был судим и привлекался к административной ответственности.

Он признался, что совершил преступление в ходе конфликта, который вспыхнул между ним и погибшими.

При досмотре у задержанного изъяли нож со следами крови.

Следователям удалось задержать подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU