2019-07-11T09:56:55+03:00
Происшествия

За двойное убийство жителю Бахчисарая грозит пожизненное заключение

Он заколол двух приятелей ножом
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Ранее он уже был судимРанее он уже был судимФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

28-летнему жителю Бахчисарая грозит пожизненное заключение за убийство двух человек.

Сообщение в полицию поступило 9 июля от станции «скорой помощи». Медики рассказали, что в одной из квартиры найдены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти.

На место немедленно выехали правоохранители, криминалисты и следователи. Удалось установить личность погибших.

Ими оказались местные жители - 52-летний хозяин квартиры и его 33-летний приятель.

- По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате кровопотери от многочисленных ножевых ранений - около 10 у каждого в область шеи и живота, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полицейские по «горячим следам» установили подозреваемого. Выяснилось, что 28-летний местный житель, который раньше уже был судим и привлекался к административной ответственности.

Он признался, что совершил преступление в ходе конфликта, который вспыхнул между ним и погибшими.

При досмотре у задержанного изъяли нож со следами крови.

Следователям удалось задержать подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За прошлые сутки спасатели два раза оказали туристам помощь в горах
На трассе «Таврида» произошло ДТП: Пострадали три человека
Житель Красноперекопска получил условный срок за хранение гранаты
В Азовском море за сутки утонули два человека
Погода в Крыму на 11 июля: до +26 и дождь
На севастопольских пляжах обезвредили снаряды времен Великой Отечественной войны
В Крыму откроют виртуальный концертный зал за 3,5 миллиона рублей
Закон принят: Балаклава стала городом в составе Севастополя
Осенью на Южном берегу Крыма хотят провести обработку пальм от вредителей
Мошенники выманили у жительницы Керчи почти 14 тысяч рублей
Русло реки Салгир в Симферополе очистили на 90 процентов
Крымчане могут помочь жителям Иркутской области, которая пострадала от паводка
Под Судаком столкнулись два ВАЗа: Пострадали два человека
В Крыму для часовни Федора Конюхова выковали 100-килограммовый крест
Синоптики рассказали, что июнь стал самым жарким месяцем за всю историю Крыма
Капремонт дороги на плато Ай-Петри начнется в 2021 году
В Саках на инспектора дорожной полиции завели уголовное дело за взятку
На одной из складских баз в Симферополе полицейские выявили 9 работников-нелегалов
Крымские ученые обнаружили новые ходы в пещере "Таврида"
На ремонт дорог в Бахчисарайском районе выделили 67 миллионов рублей
МВД проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Таврида»
В Крыму этим летом откроется пятизвездочный отель «Дача. Рахманинов»