За двойное убийство жителю Бахчисарая грозит пожизненное заключение
28-летнему жителю Бахчисарая грозит пожизненное заключение за убийство двух человек.
Сообщение в полицию поступило 9 июля от станции «скорой помощи». Медики рассказали, что в одной из квартиры найдены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти.
На место немедленно выехали правоохранители, криминалисты и следователи. Удалось установить личность погибших.
Ими оказались местные жители - 52-летний хозяин квартиры и его 33-летний приятель.
- По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате кровопотери от многочисленных ножевых ранений - около 10 у каждого в область шеи и живота, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Полицейские по «горячим следам» установили подозреваемого. Выяснилось, что 28-летний местный житель, который раньше уже был судим и привлекался к административной ответственности.
Он признался, что совершил преступление в ходе конфликта, который вспыхнул между ним и погибшими.
При досмотре у задержанного изъяли нож со следами крови.
Следователям удалось задержать подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
ИСТОЧНИК KP.RU