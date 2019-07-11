За прошлые сутки спасатели два раза оказали туристам помощь в горах
В службу спасения поступила информация, что на туристической стоянке Поляна Ман девушке стало плохо. Она рассказала, что испытывает сильную боль в области почек.
Ей срочно нужна была помощь для эвакуации к автомобилю «скорой» помощи.
Пострадавшую 18-летнюю туристку, жительницу Советского района, удалось успешно передать врачам.
В этот же день, но вечером в МЧС обратилась женщина. Она пояснила, что находится на территории заповедника Чуфут-Кале - отступила и повредила ногу.
Ей нужна была помощь в эвакуации.
На место прибыли спасатели.
- После этого сотрудники чрезвычайного ведомства оказали 50-летней туристке из Орла первую помощь: наложили на поврежденную ногу вакуумную шину, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
После этого ее отвезли в городскую больницу Бахчисарая.
ИСТОЧНИК KP.RU