2019-07-11T12:08:41+03:00
Общество

За прошлые сутки спасатели два раза оказали туристам помощь в горах

Одна из женщина повредила ногу, а у второй разболелись почки
Александра КОРШУНОВА
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Пострадавших эвакуировали. Фото: пресс-служба МЧС РКПострадавших эвакуировали. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В службу спасения поступила информация, что на туристической стоянке Поляна Ман девушке стало плохо. Она рассказала, что испытывает сильную боль в области почек.

Ей срочно нужна была помощь для эвакуации к автомобилю «скорой» помощи.

Пострадавшую 18-летнюю туристку, жительницу Советского района, удалось успешно передать врачам.

В этот же день, но вечером в МЧС обратилась женщина. Она пояснила, что находится на территории заповедника Чуфут-Кале - отступила и повредила ногу.

Ей нужна была помощь в эвакуации.

На место прибыли спасатели.

- После этого сотрудники чрезвычайного ведомства оказали 50-летней туристке из Орла первую помощь: наложили на поврежденную ногу вакуумную шину, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

После этого ее отвезли в городскую больницу Бахчисарая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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