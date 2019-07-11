За 900 миллионов рублей в Большой Ялте отремонтируют очистные сооружения

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-11T16:20:36+03:00

Уже объявлено четыре тендера Фото: "КП" Архив

Деньги выделят из республиканского и федерального бюджетов

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В Большой Ялте отремонтируют четыре глубоководных выпуска канализационно-очистных сооружений. Они находятся в Гурзуфе, Форосе, Симеизе и Отрадном.

На это из федерального и республиканского бюджетов направят 854 миллиона рублей.

Причем больше всего средств потратят именно на Ялтинские очистные сооружения в Отрадном - 315 миллионов рублей.

Правительство Республики Крым уже объявило четыре тендера. Победителей назовут 19 июля.

Из документации, размещенной на сайте «Госзакупок», заказчиком выступает предприятия «Водоканал Южного берега Крыма».

Ремонтные работы будут выполняться в рамках государственной программы реформирования ЖКХ Крыма, а также «Социально-экономического развития республики и города Севастополя до 2022 года».

Кстати, в Севастополе обещают достроить очистные сооружения «Южные». Работы возобновятся при поддержке Правительства Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU