2019-07-11T16:20:36+03:00
Общество

За 900 миллионов рублей в Большой Ялте отремонтируют очистные сооружения

Деньги выделят из республиканского и федерального бюджетов
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Уже объявлено четыре тендераУже объявлено четыре тендераФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Большой Ялте отремонтируют четыре глубоководных выпуска канализационно-очистных сооружений. Они находятся в Гурзуфе, Форосе, Симеизе и Отрадном.

На это из федерального и республиканского бюджетов направят 854 миллиона рублей.

Причем больше всего средств потратят именно на Ялтинские очистные сооружения в Отрадном - 315 миллионов рублей.

Правительство Республики Крым уже объявило четыре тендера. Победителей назовут 19 июля.

Из документации, размещенной на сайте «Госзакупок», заказчиком выступает предприятия «Водоканал Южного берега Крыма».

Ремонтные работы будут выполняться в рамках государственной программы реформирования ЖКХ Крыма, а также «Социально-экономического развития республики и города Севастополя до 2022 года».

Кстати, в Севастополе обещают достроить очистные сооружения «Южные». Работы возобновятся при поддержке Правительства Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24