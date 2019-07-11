Украинка пыталась провезти в Крым немецкий револьвер с патронами
В пункте пропуска «Джанкой» крымские пограничники обнаружили в салоне автомобиля «Лексус» пистолет и патроны к нему.
Водитель, женщина 32 лет, пыталась проехать на машине в Крым.
При детальном осмотре пограничники обнаружили револьвер немецкого производства, а также четыре патрона к нему и пять использованных гильз.
На вопрос зачем ей оружие уроженка Днепра ответила, что оно травматическое.
А возит она его с собой «на всякий непредвиденный случай».
- В ответ сотрудники объяснили ей, что есть нормы закона, которые ограничивают право ввоза через госграницу какого-либо вида оружия, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.
После этого составили необходимые документы, предметы изъяли, а в дальнейшем их отправят на экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU