Украинка пыталась провезти в Крым немецкий револьвер с патронами

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-11T17:55:37+03:00

Оружие у женщины изъяли. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым

Женщина сказала, что возит оружие «на всякий случай»

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В пункте пропуска «Джанкой» крымские пограничники обнаружили в салоне автомобиля «Лексус» пистолет и патроны к нему.

Водитель, женщина 32 лет, пыталась проехать на машине в Крым.

При детальном осмотре пограничники обнаружили револьвер немецкого производства, а также четыре патрона к нему и пять использованных гильз.

На вопрос зачем ей оружие уроженка Днепра ответила, что оно травматическое.

А возит она его с собой «на всякий непредвиденный случай».

- В ответ сотрудники объяснили ей, что есть нормы закона, которые ограничивают право ввоза через госграницу какого-либо вида оружия, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

После этого составили необходимые документы, предметы изъяли, а в дальнейшем их отправят на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU