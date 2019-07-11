Пьяная сакчанка заколола ножом своего товарища и получила 7 лет тюрьмы
Жительницу Сак приговорили к 7-ми годам лишения свободы за убийство мужчины. Как выяснило следствие, в марте 46-летняя женщина была в одной из городских квартир с погибшим.
Подсудимая была пьяна. Тут внезапно между ними вспыхнула ссора и на почве личной неприязни она нанесла мужчине два удара ножом.
Через час он умер.
В суде уголовное дело рассматривали присяжные. Оказались обстоятельства, которые смягчили наказание подсудимой.
Она написала явку с повинной, после выяснилось, что погибший вел себя аморально.
- Кроме того, женщина должна ухаживать за престарелой матерью. Также ей дали положительную характеристику, - сообщили в пресс-службе Сакского районного суда.
На основании вердикта присяжных суд вынес обвинительный приговор.
Женщину приговорили к 7-ми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
На данный момент приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU