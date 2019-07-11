2019-07-11T18:28:46+03:00
Происшествия

Пьяная сакчанка заколола ножом своего товарища и получила 7 лет тюрьмы

Женщина написала явку с повинной
Александра КОРШУНОВА
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Мужчина умер через час после получения травмМужчина умер через час после получения травмФото: Андрей КОПАЛОВ
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Жительницу Сак приговорили к 7-ми годам лишения свободы за убийство мужчины. Как выяснило следствие, в марте 46-летняя женщина была в одной из городских квартир с погибшим.

Подсудимая была пьяна. Тут внезапно между ними вспыхнула ссора и на почве личной неприязни она нанесла мужчине два удара ножом.

Через час он умер.

В суде уголовное дело рассматривали присяжные. Оказались обстоятельства, которые смягчили наказание подсудимой.

Она написала явку с повинной, после выяснилось, что погибший вел себя аморально.

- Кроме того, женщина должна ухаживать за престарелой матерью. Также ей дали положительную характеристику, - сообщили в пресс-службе Сакского районного суда.

На основании вердикта присяжных суд вынес обвинительный приговор.

Женщину приговорили к 7-ми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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