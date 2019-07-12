8 крымских спецназовцев получили знаки высшего отличия

СЕГОДНЯ 09:08 2019-07-12T09:08:06+03:00

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Восемь сотрудников ОМОН «Беркут» ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю получили право носить краповый берет - знак высшего отличия для спецназа.

Они успешно сдали тяжелый экзамен, который проходил в Краснодарском крае.

Бойцы сдали нормативы по физической и огневой подготовке, высотной подготовке, продемонстрировали навыки оказания первой помощи, выполнили комплекс спортивных упражнений. А самым сложным этапом стал десятикилометровый марш-бросок с преодолением огненно-штурмовой полосы, после которого должны претенденты на краповый берет должны выполнить на отлично упражнения контрольных стрельб.

Но и это еще не все! На финише бойцов ждал двенадцатиминутный спарринг по рукопашному бою с действующими «краповиками», инструкторами «Росгвардии».

Спецназовцев чествовали в музейном историко-мемориальном комплексе героическим защитникам «35 береговая батарея». Руководители крымского управления Росгвардии отметили, что полуостров демонстрирует очень высокие показатели по количеству сдавших экзамен на краповый берет.

ИСТОЧНИК KP.RU