Аксенов отменил выездное совещание из-за чрезвычайных событий в Севастополе

СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-12T09:32:23+03:00

Оно переносится на 17 июля. Фото: Facebook Сергея Аксенова

Он должен был выехать с проверкой в Черноморский район

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Глава Крыма Сергей Аксенов отменил выездное совещания правительства в Черноморском районе из-за политических изменений в Севастополе. Он сообщил, что должен лично присутствовать на всех мероприятиях.

- В связи с необходимостью моего личного присутствия на мероприятиях в Севастополе, выездное совещание по проблемным вопросам Черноморского района переносится с 12 на 17 июля, - написал глава на своих страницах в социальных сетях.

Но жители района могут оставлять обращения, вопросы, предложения и жалобы под анонсом совещания.

Аксенов пообещал, что все они будут рассмотрены.

Напомним, вечером 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Последний написал заявление по собственному желанию.

Кстати, экс-губернатор уже поблагодарил всех севастопольцев, которые его поддерживали. Он продержался на этой должности три года.

ИСТОЧНИК KP.RU